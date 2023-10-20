“Головна мрія – вижити в цій клятій війні”: 21-річний захисник Сергій Молчанов загинув через кілька місяців після одруження

Нещодавно на війні загинув 21-річний захисник Сергій Молчанов, який останні роки жив у Маріуполі й розвивав у місті Пласт. Лише у червні він одружився з коханою Катериною, а вже у жовтні його життя обірвалося.

Історію Захисника розповідає Главком.

«Раніше мріяв про армію, уявляв як це круто, війна та все таке… – написав Сергій в одному зі своїх останніх дописів у соцмережі. – Зараз мрії зовсім інші, зараз мрію про живих хлопців, про пікап для підрозділу, про те як в*бати танк дроном, про нічник, про тепловий дрон, про зв’язок, про те як підвищити свою боєздатність та збільшити шанс іншим вижити. Головна мрія стала це вижити в цій клятій війні та відчути теплі обійми дружини. Боже, якщо ти мене чуєш, в аду ми вже побували, прийми нас в рай».

Сергій Молчанов загинув 11 жовтня цього року в Серебрянському лісі на Луганщині. Він служив сержантом та став воїном у 19 років.

У 2021 році юнак вступив до академії, навчався в Маріупольському осередку, під час навчання докладався до розвитку Пласту на сході. Він завжди твердо говорив про свою патріотичну позицію, і в перші дні повномасштабного вторгнення не зміг сидіти в осередку та поїхав добровольцем в Київ, а звідти – на найгарячіші напрямки.

Сергій мав пластове псевдо та військовий позивний Пельмень. Один з відновників Пласту в Маріуполі, де став виховником мішаного юнацького гуртка.

До повномасштабного вторгнення хлопець активно займався волонтерством: допомагав військовим у Харківському шпиталі, у Маріуполі, Києві та Тернополі. Проходив військові вишколи.

Сергій був оператором дронів. Брав участь у жорстоких боях з російськими окупантами на Бахмутському напрямку. Був контужений, але після короткого лікування повернувся на фронт.

Народився та виріс Сергій на Харківщині. Проте, у червні цього року одружився з дівчиною із Тернополя.

Анастасія Фещенко