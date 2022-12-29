Напередодні Різдва голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко відвідав військовослужбовців, які боронять наші рубежі на сході України.

Він вручив воїнам відзнаки за заслуги перед Тернопільщиною та Україною.

Так, голова облради нагородив Петра Кузика – командира батальйону «Свобода», захисників Демчишин Сергія та Маслюка Михайла, який зараз перебуває на лікуванні після поранення.

– Жодні відзнаки не можуть в повній мірі передати ту вдячність, яку ми відчуваємо до наших Захисників. Кожен з них – Герой, бо щоденно у надважких умовах вони виборюють майбутнє для Української Держави. Для мене висока честь – потиснути руки українських Лицарів і вручити їм дійсно заслужені нагороди! Дякуємо вам за те, що без вагань стали на захист рідної землі, за те, що вистояли проти страшної навали і продовжуєте гнати ворога з українських просторів, за те, що творите нову, переможну історію України, – зазначив Михайло Головко.