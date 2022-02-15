Майже п’ятикілограмового судака Сергій Сиротюк спіймав на Тернопільському ставі на вихідних.

Чоловік розповів Терену про те, як йому вдалося спіймати таку гігантську рибу. За його словами, емоцій було багато!

– До обіду ще трішки клювало, а далі затихло. Досвідчений колега вже зібрався й пішов, а я вирішив рибалити допоки не стемніє. І тут раптом починає клювати! Гукаю свистом колегу, який вже йшов додому, і той кидається мені на допомогу, – пригадує Сергій Сиротюк.

Рибалка разом з колегою понад годину намагались витягнути судака на поверхню і їм це вдалося.

– Година боротьби, але нас було двоє і перемога за нами. Рибу через сусідню подвійну лунку дістав руками з води. Емоції переповнюють, крики радості на льоду, руки трусяться! Я був надзвичайно радий такому улову!

Впійманий судак важив 4 кг 590 г.