У часі візиту до Тернополя 3 лютого відбулася зустріч Глави УГКЦ зі студентами і викладачами Тернопільського медуніверситету.

Патріарху Святославу вручили декілька подарунків. Один з них – це картина з його зображенням на фоні Почаївської лаври від ректорату. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

«Фігура Патріарха Української Греко-Католицької Церкви на фоні Почаївської лаври символізує той факт, що прийде час, і Літургія у Почаївській лаврі буде служитися українською мовою, і Греко-Католицька Церква буде мати права на богослужіння у Почаївській лаврі, в цій величній християнській святині», — прокоментував ректор університету подарунок для Блаженнішого Святослава.

Джерело: RISU