4 лютого глава УГКЦ блаженніший Святослав освятить Ювілейний Хрест, збудований в рік 500-ліття м. Чорткова та 30-ти ліття парафії Катедрального Собору.

Про це повідомили на сторінці Катедрального собору Чорткова.

Ювілейний Хрест – основний композиційний елемент вхідної частини до комплексу храму. Автором проекту став знаний Львівський архітектор родом із Чортківщини – Михайло Федик.

“Створюючи концепцію Ювілейного Хреста, він хотів наголосити на важливості пошанування наших воїнів: бійців УГА, Січових Стрільців і також цілого пантеону сучасних Героїв, які щоденно платять своїм життям за нашу незалежність. Тож, архітектурно-містобудівне середовище центральної частини міста, тривожний час воєнного стану, пам’ять про багатовікову боротьбу нашого народу за незалежність і передовсім – життєдайна сутність Христового Воскресіння – все це спонукало до прийняття неординарного архітектурно-художнього рішення – встановлення Ювілейного Хреста”, – ідеться у повідомленні.

Визначальним чинником сутності ідеологеми проекту є пошанування наших героїв у кожну добу незалежності, адже як говорить давня латинська мудрість – народ, який шанує своїх героїв є вічним народом.

Елементи монументальної композиції:

Скульптурний горельєф «Розп’яття» – символ страждань, які перетерпів за нас Ісус – розміщений в арочній ніші на північній стороні стели. На південній – скульптурні рельєфи Архистратига Михаїла– покровителя українського війська. Він зображений з вогненним мечем праведного суду (в ніші на символічних хмарах). Трохи нижче – Державний Герб – основа нашого державотворення і чотири Герби історичних періодів, Діб незалежності Української Держави. Спершу – Княжа доба – початки нашого становлення. Тут названо деякі основні міста того періоду: Київ, Чернігів, Теребовлю, Львів, Галич. Друга доба – Козаччина – час, коли ми також мали свою державу і тут згадано Запоріжжя, Чигирин, Полтаву, Гадяч – міста, які характеризують ті події. Третя доба – УНР-ЗУНР – час ОУН_УПА і Чортківської офензииви, яка тепер буде навічно збережена на стелі. Четвертий період – Україна(духовна столиця Європи, наша доба): майдан 2004 року, Революція 2014-го і московсько-українська війна, що триває досі… Кожен герб «вплетений» у символічний «Вінок Слави», посередині якого, під Державним Гербом, вкомпонований текст – «Вічно Єси». Завершує композицію Ювілейного Хреста – символ Вселенської Церкви – Хрест на кулі, який возноситься над нею, ніби на невидимих потужних крилах Святого Духа, що підкреслено потужними дугами торців стел. Слова «Христос Воскрес – Воскресне Україна» викарбувані в камені і возносяться урочистим хоралом над долиною Серета, над небом Чорткова, над небом України.