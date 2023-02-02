У суботу, 4 лютого, в Катедральному Соборі верховних апостолів Петра і Павла глава УГКЦ в Чорткові Блаженніший Святослав проведе освячення Місійного Хреста.

Про це повідомили на сторінці Чортківської міської ради.

Уже відомий розклад перебування Глави Церкви:

10:30 – зустріч Блаженнішого Святослава у Соборі;

10:45 – освячення іконопису Святилища Собору;

11:00 – Архієрейська Божественна Літургія;

Освячення Місійного Хреста відбудеться по завершенню Літургії.

Нагадаємо, ювілейний Хрест збудований в рік 500-ліття Чорткова та 30-ліття парафії Катедрального собору. Автором проекту став знаний Львівський архітектор родом із Чортківщини – Михайло Федик.

Створюючи концепцію Ювілейного Хреста, він хотів наголосити на важливості пошанування наших воїнів: бійців УГА, Січових Стрільців і також цілого пантеону сучасних Героїв, які щоденно платять своїм життям за нашу Незалежність. Тож архітектурно-містобудівне середовище центральної частини міста, тривожний час воєнного стану, пам’ять про багатовікову боротьбу нашого народу за незалежність і передовсім – життєдайна сутність Христового Воскресіння – все це спонукало до прийняття неординарного архітектурно-художнього рішення – встановлення Ювілейного Хреста.

Будівництво Ювілейного Хреста провів та профінансував директор ПАП «Дзвін», багаторічний меценат храму Василь Градовий. Це вже не перший будівельний проект пана Василя, але серед них усіх – він наймасштабніший та найскладніший.