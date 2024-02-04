Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 3 лютого 2024 року видав низку указів про возведення в сан архієреїв Православної Церкви України.

Беручи до уваги довголітнє віддане служіння помісній Українській Православній Церкві та плідну архіпастирську працю архієпископ Вінницький і Тульчинський Михаїл та архієпископ Дніпровський і Січеславський Симеон були возведені в сан митрополита, а єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло, єпископ Коломийський і Косівський Юліан та єпископ Хмельницький і Шепетівський Павло – в сан архієпископа.

Вітаючи нагороджених у Митрополичому будинку Собору Святої Софії у Києві Його Блаженство побажав архієреям і надалі плідно й невтомно трудитися задля спасіння ввіреної їм пастви, підтримки наших воїнів – захисників та розбудови автокефальної Православної Церкви України.

Пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ)