Творчий проект тернопільської художниці Христини Боднарук «Рефлексії гіперреалізму в Україні» презентували у Тернопільському обласному художньому музеї.

У 2022 році художниця у співпраці із музеєм виграла грант Президента України молодим діячам у галузі образотворчого мистецтва, а тепер представила результат своєї роботи.

– Заявку на грант ми подали у жовтні 2021 року і за початковим задумом планувалося, що Христина створить три жіночі портрети, для яких вибере дуже яскраві, цікаві натури різного віку, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Про перемогу Христини дізналися на початку лютого 2022 року. А потім почалася війна, яка змінила усіх нас, змінила також концепцію проекту. Христина вирішила, що буде малювати воїнів, які рішуче стали на боротьбу із ворогом. Кого малювати вирішувала Христина, яка від початку війни перебуває у США, але слідкує за подіями в Україні. І вибір осіб для картин – це один із способів рефлексії авторки на війну в Україні.

На виставці представлено портрет Героя України Дмитра Коцюбайла (позивний Да Вінчі) з нареченою Аліною Михайловою, який загинув у Бахмуті 7 березня 2023 року, портрет Катерини Поліщук (парамедикині із позивним «Пташка», почесної громадянки Тернополя, уродженки Шумщини), та портрет воїна Олексія Пнівчука (позивний «Чорний Гуцул», молодого чоловіка, який воював добровольцем під командуванням Да Вінчі у зоні АТО, а після повномасштабного вторгнення, будучи багатодітним батьком, пішов воювати артилеристом). Портрети намальовані на основі фотографій Костянтина та Влади Ліберових, Руслана Масловського. Гіперреалістічні зображення перебільшено великопланові, наче розглянуті через лупу, присутня велика увага до деталей та колірні акценти. Твори поповнили колекцію нашого музею і будуть експонуватися на лише у нас, а й у інших музеях і галереях.

Христина, як розповіла Ольга Ваврик, молода тернопільська художниця, онука відомого тернопільського живописця Віктора Макарова. На початку 2021 року презентувала у музеї персональну виставку портретів під назвою «Деталь». І вже тоді зарекомендувала себе як мисткиня з виробленим творчим почерком та неповторною творчою манерою. Працює вона у напрямку гіперреалізму, стилістика якого будується на імітації фотографії засобами живопису, прагненні до максимальної об’єктивності та граничної деталізації у відтворенні осіб та предметів.

У музеї експозицію виставки доповнили іконами заслуженого майстра народної творчості Володимира Шерстія, тубусами від снарядів, які розписані студентами Тернопільського кооперативного фахового коледжу, і тубусами, які надала волонтер Ольга Тимошенко, і які можна придбати. Виручені кошти перерахують на підтримку ЗСУ. Виставка діятиме до 15 квітня 2024 року.

Фото зі сторінки ТОХМ у фейсбуці