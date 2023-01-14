Цифрові технології для переважної більшості стали невіддільною частиною щоденного життя. Ми купуємо товари в інтернеті, дивимося фільми не по телевізору, а в онлайн-кінотеатрах, замовляємо курси для дистанційного вивчення іноземних мов тощо. Діти швидко всотують нові знання. Тому в один момент можуть попрохати батьків, аби ті купили їм смартфон. Комп’ютерна грамотність дуже важлива у сучасному світі, тому не варто відмовляти. Є відносно недорогі смартфони Xiaomi, що обов’язково сподобаються вашій дитині, адже у них досить потужний процесор, здатний впоратися із будь-якими навантаженнями.

Що діти повинні знати про безпеку у глобальній мережі?

В принципі, ці правила однакові для батьків та дітей. Всім відомо, що в інтернеті є не лише корисна інформація. На користувачів можуть очікувати різноманітні небезпеки. Достатньо хоча б один раз ввести реквізити банківської картки на сумнівному ресурсі, аби позбутися значної суми коштів. Зловмисники можуть маскуватися й під відомі ресурси, аби заразити ваш комп’ютер шкідливим програмним кодом.

Отож, що треба пояснити дитині для безпечних мандрів інтернетом зі смартфона?

Суворо забороніть вказувати персональні дані будь-де. Якщо треба зареєструватися у соціальній мережі, або у новому застосунку, нехай це зробить хтось із дорослих після перевірки цієї платформи. Не нехтуйте оновленнями операційної системи. Виробник Xiaomi регулярно оновлює власні програмні продукти. Завдяки цим оновленням смартфон працює стабільніше. А ще оновлюється й захист від усіх відомих вірусів. Не можна відповідати на листи з незнайомих адрес, що надходять на електронну поштову скриньку. Взагалі такі листи краще відразу ж видаляти разом з усіма вкладеннями та посиланнями. Не повідомляйте паролі від соціальних мереж нікому, навіть друзям. Адже немає впевненості, що друзі потім не передадуть цю інформацію комусь іншому. Бажано не надсилати власні фото та відео незнайомцям. Невідомо для яких цілей вони їх збирають.

У будь-якій сумнівній ситуації дитина повинна спочатку порадитися з батьками. Це запорука безпечних подорожей просторами глобальної мережі.

Як безпечно користуватися смартфонами?

Як діти, так і дорослі сьогодні відвідують різноманітні сайти в інтернеті саме з мобільних пристроїв. Якщо у вас iPhone, розробники з корпорації Apple дуже багато уваги приділяють саме захисту конфіденційності. Ситуація трохи складніша з девайсами на Андроїді. А телефони Xiaomi належать саме до цієї категорії. Загалом правила такі самі: не ходіть на сайти з аморальним контентом, нічого не завантажуйте, не вказуйте паролі та реквізити. Варто також встановити надійну антивірусну програму. Її перевага – можливість налаштувати батьківський контроль.

Є ще один суттєвий момент – безпека використання смартфонів під час зарядження. Поясніть дитині, що процесор потребує багато енергії, коли працюють вимогливі додатки на кшталт ігор. Аби уникнути пошкоджень, намагайтесь під час зарядження не користуватися телефоном, або повністю його вимикати.