Ганьба і сором: мажор на BMW гасав містом з “голою жінкою”. ВІДЕО

Кому війна, а кому дрифт в центрі міста, розваги, безвідповідальність…

Вчора мережею Інтернет ширилося відео, на якому водій BMW закріпив на власному автомобілі гумовий виріб у вигляді оголеної жінки та їздив вулицями міста. Такими ж відео хизувався юнак у соціальних мережах.

Оскільки своїми хуліганськими діями хлопець порушував громадський порядок, патрульні оперативно розшукали транспортний засіб та за кермом автівки виявили водія, з яким спілкувалися уже не вперше.

Не ввімкнув покажчик повороту, проїхав на заборонний сигнал світлофора, виїхав на смугу для зустрічного руху,не пред’явив документи працівникам поліції — це ряд порушень, за які неодноразово ми зупиняли юнака та притягували до відповідальності.

Учора ж патрульні склали на порушника протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство). А також викликали на місце події слідчо-оперативну групу, оскільки перевіряючи номер кузова на автівці, інспектори виявили ознаки втручання у номери агрегатів. Автомобіль евакуйовано на арештмайданчик для зʼясування всіх обставин.

“Якби не прикро було визнавати, але на жаль, майже за два роки бойових дій ще не всі зрозуміли, за яких обставин функціонує нині країна”, – зазначають у патрульній поліції.