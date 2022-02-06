Взаємини європейської футбольної влади з бізнесом здебільшого розвиваються цивілізовано, але подеколи між ними пробігає чорна кішка і оті відносини можуть набувати просто таки анекдотичного характеру. Випадок, про який піде мова – саме з цієї категорії. Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розпочала судову тяганину з німецькою піцерією Pizza Wolke. УЄФА подав позов до суду через назву піци Champignons League (“Ліга шампіньйонів”), яка співзвучна з турніром Ліга чемпіонів (Champions League). Піцерія ж наполягає на своєму праві обрати саме таку назву для свого продукту і у своєму Instagram-акаунті зазначила, що звернення від УЄФА означає, що вони на правильному шляху.

29-річний данський атакувальний півзахисник Крістіан Еріксен став гравцем англійського “Брентфорда”. Угода укладена до кінця сезону 2021/22 з опцією продовження ще на два сезони. Під час поєдинку Євро-2020 у Еріксена сталася зупинка серця (досі пам’ятається ця драматична сцена), після чого йому зробили операцію зі встановлення дефібрилятора. Тепер данець прагне поновити спортивну кар’єру. Медичні правила в англійському футболі не такі суворі, як в італійському – як відомо, контракт між футболістом та міланським “Інтером»” за обопільною згодою сторін був розірваний. З 2013 до 2020 року хавбек виступав за лондонський “Тоттенхем”. В активі Еріксена також 109 матчів за національну збірну Данії, в яких він забив 36 м’ячів.

Українське представництво в одному з провідних європейських чемпіонатів збільшилося: 21-річний форвард “Динамо” Владислав Супряга, який так і не зміг проявити себе в київському клубі, продовжить кар’єру в італійській “Сампдорії”. Перейшов він туди на правах оренди до літа 2023 року. Генуезький клуб матиме опцію викупу контракту форварда за 7-8 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює футболіста у €4 мільйони. Якщо пригадати, що ще недавно інший італійський клуб – “Болонья” – начебто пропонувала за Супрягу цілих 10 млн.євро, то чи не затягнуло керівництво “Динамо”, за своєю поганою звичкою, з його переходом? Частина фанатів “Сампдорії” сприйняли перехід Супряги до їхнього клубу несхвально: ” Він – дуже посередній форвард, у “Динамо” нічого не показав». “Він – баласт і скоро піде”, – такі відгуки можна зустріти нині на тамтешніх сайтах. Деякі експерти, навпаки, вважають, що в Італії Владиславу вдасться “перезавантажити” свою наразі не надто вдалу кар’єру.

В “теплій ванні”, створеній оточенням, виявляється, можуть ніжитися не лише президенти країн – у схожому становищі можуть опинятися і футболісти. Український легіонер “Евертона” Віталій Миколенко розповів, чому вирішив піти з “Динамо”.”Мені 22 роки, і я вже відчував себе у “Динамо” в зоні комфорту. Я розумів: якщо не піду зараз, то надалі це буде все складніше і складніше. Я був у зоні комфорту, та найважливішим для мене було вийти з неї. У “Динамо” я був у теплій ванні, без конкуренції. А якщо з кимось конкуруєш, то точно прогресуєш. І якщо ти у 22 роки перестав прогресувати, то який сенс далі грати у футбол? І, вважаю, добре, що я одразу дебютував у “Евертоні”. У цьому плані я вважаю, що краще відразу з місця в кар’єр. До того ж, тепер у команді до мене вже по-іншому ставляться”, – сказав Миколенко. У новому клубі Віталій зіграв уже два матчі. Як до нього ставитиметься новий тренер, уславлений в минулому гравець Френк Лемпард, буде, напевно, зрозуміло вже найближчим часом…