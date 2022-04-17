Колишній тренер “Дніпра” Хуанде Рамос поділився думками про війну України з російськими загарбниками. “В Іспанії люди в курсі того, що відбувається у Маріуполі, Харкові, Чернігові, як знищуються інші українські міста. Мені незрозуміло, чому інші країни не втручаються. Це може призвести до того, що Путін не зупиниться і піде в наступ далі. Гадаю, всі країни мають максимально включатися до цієї війни, допомагати Україні, бо Росія скидає ракети та бомби не лише на об’єкти військової інфраструктури, а й знищує мирне населення, дітей, жінок. Путін показав себе безжальним і немилосердним, атакував Україну в найжорстокішій манері. Теоретично це може перерости в Третю світову війну “, – сказав він.

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) відхилив апеляцію російського футбольного союзу з приводу дискваліфікації збірних Росії зі всіх турнірів ФІФА, включаючи кваліфікацію чемпіонату світу 2022. Однією з причин такого рішення стало те, що проти Росії відмовилися грати всі країни, що брали участь у play off: Польща, Швеція та Чехії. У заяві СAS сказано: “Якби збірну Росії допустили до участі в стикових матчах, її суперникам присудили б технічні поразки, оскільки поєдинки б не відбулися. Тоді цілісність змагань ФІФА була б серйозно підірвана”. Також суд підтримав ФІФА та УЄФА у їхній позиції щодо матчів на нейтральних полях. Футбольні чиновники вирішили, що немає жодних гарантій, що якась країна погодиться прийняти стикові матчі за участю Росії. “У світлі світового обурення та засудження, викликаних подіями, які зараз розгортаються в Україні, ніхто не зможе гарантувати безпеку гравцям та тренерам збірної Росії”, – зазначив CAS.

Президент УАФ Андрій Павелко повідомив, де збірна України готуватиметься до матчів play off відбору ЧС-2022. “Наразі є пропозиція від УЄФА, ми дуже вдячні за неї нашим колегам і особисто президентові Олександру Чеферіну, який запропонував провести збір у його рідному місті Любляні. Я дуже поважаю моїх колег із Федерації футболу Словенії, які надають найкращі умови для підготовки нашої команди. Також разом із спеціалістами з УЄФА ми працюємо над проведенням цілої низки благодійних матчів нашої збірної, які проходитимуть під патронатом УЄФА. Зараз ми працюємо над організацією цих матчів з огляду на побажання нашого головного тренера та тренерського штабу”, – сказав Павелко. Тим часом УЄФА офіційно назвав дату проведення перенесеного матчу півфіналу відбору до ЧС-2022 між Шотландією та Україною: він має відбутися 1 червня. Переможець вийде у фінал, де 5 червня у Кардіффі зіграє проти Уельсу.

Півзахисник “Динамо” Сергій Сидорчук розповів про підтримку України у Польщі. “Всі ми були шоковані тим прийомом, який влаштували поляки. З перших хвилин перебування на польській землі ми побачили величезну кількість української символіки. Прапори нашої країни розташовані скрізь: на транспорті, будинках, у вікнах простих мешканців Варшави. На білбордах – слова підтримки та засудження дій агресора. Найпоширеніші з них – “Путін, іди нах…”. Війна справді показала, хто нам зараз друг, а хто просто багато говорить та мало робить”, – сказав Сидорчук. У Польщі “Динамо” в рамках свого благодійного закордонного турне обіграло “Легію” (3:1), а у наступному спарингу в Стамбулі з таким же рахунком здолало “Галатасарай. Усі кошти від реалізації квитків на матч та реклами будуть передані захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовані на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

Легендарний український футболіст, тренер та експерт Йожеф Сабо висловився про війну Росії проти України, свою головну мрію та президента країни-окупанта. “Орда та сволота, яка напала на нашу державу – це нелюди. Наш народ із голими руками може йти на танки, а вони не могли зупинити цього ненормального путіна? Могли! Моя мрія – вигнати з нашої держави всіх росіян, і нехай вони варяться там у власному соку. Я розповім своїм дітям, хто такі росіяни, і ви всі теж маєте це зробити. З ними неможливо дружити, вони брехуни. Сьогодні вони кажуть, що ми напали на них. Щовечора плачу через те, що відбувається у нашій державі. Мені дзвонили з Будапешта та інших країн, запрошували приїхати. Але я відмовився, нікуди не хочу їхати”.

Український тренер Сергій Ковалець поділився думкою щодо війни з Росією: “До цих в голові не вкладається: надворі XI століття, а Росія, яка вторглася на нашу землю, поводить себе як середньовічний варвар – цинічно, жорстоко та нещадно. Те, що нині відбувається у світі, неабияк вражає: колись у Другій світовій війні українці допомагали росіянам перемогти фашистську Німеччину, а тепер Німеччина допомагає українцям військовим обладнанням, гуманітарними вантажами та притулком для наших біженців у війні з росіянами. Це парадокс, про який ще трохи більше восьми років тому ніхто на планеті й думати не міг. Але тепер всі зрозуміли, яку загрозу несе Росія. Недаремно її давно називають імперією зла. Це війна не Росії з Україною, а Росії проти усього світу. Проти людяності, миру, свободи та усіх канонів добра. Виходить, що наша багатостраждальна Україна є саме тією силою, якій було визначено долею чинити опір цьому злу”.