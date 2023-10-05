Фрукти господарства “ГАДЗ” – на виставці у Мадриді

Днями відкрилася ювілейна, 15-а, Міжнародна виставка свіжої плодоовочевої продукції FRUIT ATTRACTION 2023 у Мадриді.

Виставка проходить у виставковому центрі IFEMA MADRID, триватиме до 5 жовтня.

На колективному стенді, організованому проєктом, представлені органічні та конвенційні свіжі фрукти і ягоди від виробників з Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Донецької та Тернопільської областей. З Тернопільщини свою продукцію представило фермерське господарство «ГАДЗ».

За короткий час фермерське господарство «ГАДЗ» стало однією з найбільших компаній в Україні, яка спеціалізується на вирощуванні фруктів (яблук, груш, слив).

«ГАДЗ» постійно збільшує географію експорту, на сьогодні це понад 20 країн Європи, Близького сходу та Азії.