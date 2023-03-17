Обласний активний форуму «Здорова Україна – Здорова громада – Фізична культура в Новій українській школі!» триває у Тернополі. У перший день, 15 березня, участь у ньому взяв Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

На форумі Міністр разом з головою обласної військової адміністрації Володимиром Трушем, головами громад та керівниками місцевих органів управління освітою Тернопільщини обговорили реалізацію моделі здорової школи регіону. Ця модель, як повідомляють на сайті МОН, поєднує вісім ключових компонентів та передбачає злагоджені дії працівників закладу освіти для формування безпечного та здорового освітнього середовища: освітній простір; освіта у сфері здоров’я та безпеки; фізична культура та рухова активність; здорове харчування; медична служба; психологічна служба; підготовка і здоров’я вчителів; залучення сім’ї та громади.

А спільно з вчителями фізичної культури та представниками спортивних федерацій розглянули основні етапи щодо реалізації Концепції розвитку щоденного шкільного спорту та запровадження нових сучасних уроків фізичної культури у Новій українській школі. Зокрема, йшлося про такі види спорту як флорбол, бадмінтон, регбі та інші. Головне завдання педагогів – прищепити любов до спорту, сформувати звичку до регулярної фізичної активності та здорового способу життя.

– Нова фізична культура – невід’ємна складова нової української школи, – відзначила Ольга Хома, директор департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації. – І це набагато більше, ніж по-новому проведені 45 хвилин уроку. Йдеться про зміну стереотипів у викладанні уроків фізкультури. Формування нової фізичної культури це про здоров’я дітей. І тут роль вчителя фізкультури – найважливіша. Віримо, що форум допоможе налагодити ефективну комунікацію між вчителями фізичної культури та учнями, зробити її якіснішою, а уроки цікавими та корисними для школярів, а також сприятиме професійному зростанню учителів фізичної культури області.

У другий день форуму для вчителів фізкультури області на базі школи №28 провели тренінги щодо моделі сучасного уроку фізичної культури та майстер-класи з варіативних модулів навчальної програми.

Фото із сайту МОН