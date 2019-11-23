Чотирнадцятий рік поспіль початок грудня у Тернополі пройде під звуки джазу. Упродовж трьох днів – 6,7 та 8 грудня – зі сцени драмтеатру щовечора лунатиме сучасна імпровізаційна музика.

Транскордонний міжнародний фестиваль «Джаз Без» заснував у 2001 році львівський громадський, політичний і культурний діяч Маркіян Іващишин. З того часу ця джазова подія об’єднала десятки міст двох сусідніх держав та сотні виконавців з різних куточків світу. Тернопіль приєднався до фестивалю у 2005 році. У нашому місті його постійно організовує директор Тернопільської міської громадської організації «Мистецьке об’єднання «Коза» Олег Макогін за підтримки Тернопільської міської ради та музичного центру «Бастер».

У травні цього року Маркіян Іващишин пішов з життя. Команда фестивалю ввагалася щодо того чи проводити дев’ятнадцятий захід та зрештою вирішили продовжувати справу започатковану Маркіяном. І цьогорічний фестиваль пройде під гаслом «JazzBez with Marek». А ще його перейменовано на Фестиваль сучасної імпровізаційної музики, як того хотів засновник.

У період з 6 до 15 грудня «JazzBez with Marek» побуває у 14 містах України і Польщі: Києві, Львові, Тернополі, Луцьку, Рівному, Чернігові, Сумах, Хмельницькому, Маріуполі, Бучачі, Дрогобичі, Вроцлаві, Перемишлі, Любліні.

У Тернополі за три дні виступлять шість команд: дві українські, дві польські, одна американська та одна німецько-африканська. Відкриватимуть місцевий фестиваль шостого грудня українські виконавці. Це будуть акустично-електронний колектив «DZ’OB» та Katherine Zyabluk Trio. Засновниця тріо Катерина Зяблюк – джазова піаністка та журналістка. Досліджує український фольклор в контексті імпровізаційної музики. На фестивалі колектив представить власну інтерпретацію відомої драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». П’єса базується на поліському фольклорі, який досліджувала і записувала Леся Українка. До неї також входять мелодії, які виконує головний герой драми Лукаш. Всього є 16 мелодій, які були розміщені в перших виданнях «Лісової пісні». Сюїта тріо також побудована на цих мелодіях і складається із двох актів, які розділені на 9 частин. Кожна частина – це музичний переказ сюжету «Лісової пісні», який включає фрагменти реплік та власні композиції Катерини Зяблюк.

Традиційно, усі концерти «ДжазБез» розпочинатимуться о 19.00. Придбати квитки на фестиваль у Тернополі можна у касі Драмтеатру, на сайті Gastroli.uа та у відділі «Коніка» в центральному універмазі.

Ольга Трач