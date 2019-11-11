Із 6 по 8 грудня у Тернополі відбудеться одна із найбільших джазових подій року – XІX фестиваль сучасної імпровізаційної музики «Jazz Bez».

На тернополян чекатиме джазова інтерпретація «Лісової пісні», незабутній музичний перформанс від колективу DZ’OB, неповторне та єдине у світі тріо фортепіано, балафону і барабанів у виконанні Hans Lüdemann Trio Ivoire, джаз, завуальований елементами фанку та блюзу від джазменів з Польщі. Особливими гостями вечора стануть відомі американські музиканти YES! Trio, які створять легендарну атмосферу нью-йоркського Smalls.

ПРОГРАМА ЦЬОГОРІЧНОГО ФЕСТИВАЛЮ

06.12., п’ятниця:

– DZ’OB (Україна)

– Katherine Zyabluk Trio – Forest Song (Україна)

ПРИДБАТИ КВИТКИ: https://gastroli.ua/tickets/jazz-bez-06-12/buy

07.12., субота:

– Hans Lüdemann Trio Ivoire (Німеччина/Кот-д’Івуар)

– Yarosh Organ Trio feat. Katarzyna Mirowska (Польща)

ПРИДБАТИ КВИТКИ: https://gastroli.ua/tickets/jazz-bez-07-12/buy

08.12., неділя:

– Krzesimir Debski & Karasiewicz POWER SET (Польща)

– Yes!Trio (США)

ПРИДБАТИ КВИТКИ: https://gastroli.ua/tickets/jazz-bez-08-12/buy

Початок всіх концертів о 19:00.

Місце проведення: Драмтеатр

Придбати квитки на JAZZBEZ 2019 у Тернополі можна у касі Драмтеатру, на сайті Gastroli.uа та у ЦУМі (відділ Коніка).

Організатори фестивалю в Тернополі: Мистецьке об’єднання «Коза», Тернопільська міська рада та музичний центр «Бастер».