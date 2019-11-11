Із 6 по 8 грудня у Тернополі відбудеться одна із найбільших джазових подій року – XІX фестиваль сучасної імпровізаційної музики «Jazz Bez».
На тернополян чекатиме джазова інтерпретація «Лісової пісні», незабутній музичний перформанс від колективу DZ’OB, неповторне та єдине у світі тріо фортепіано, балафону і барабанів у виконанні Hans Lüdemann Trio Ivoire, джаз, завуальований елементами фанку та блюзу від джазменів з Польщі. Особливими гостями вечора стануть відомі американські музиканти YES! Trio, які створять легендарну атмосферу нью-йоркського Smalls.
ПРОГРАМА ЦЬОГОРІЧНОГО ФЕСТИВАЛЮ
06.12., п’ятниця:
– DZ’OB (Україна)
– Katherine Zyabluk Trio – Forest Song (Україна)
ПРИДБАТИ КВИТКИ: https://gastroli.ua/tickets/jazz-bez-06-12/buy
07.12., субота:
– Hans Lüdemann Trio Ivoire (Німеччина/Кот-д’Івуар)
– Yarosh Organ Trio feat. Katarzyna Mirowska (Польща)
ПРИДБАТИ КВИТКИ: https://gastroli.ua/tickets/jazz-bez-07-12/buy
08.12., неділя:
– Krzesimir Debski & Karasiewicz POWER SET (Польща)
– Yes!Trio (США)
ПРИДБАТИ КВИТКИ: https://gastroli.ua/tickets/jazz-bez-08-12/buy
Початок всіх концертів о 19:00.
Місце проведення: Драмтеатр
Придбати квитки на JAZZBEZ 2019 у Тернополі можна у касі Драмтеатру, на сайті Gastroli.uа та у ЦУМі (відділ Коніка).
Організатори фестивалю в Тернополі: Мистецьке об’єднання «Коза», Тернопільська міська рада та музичний центр «Бастер».