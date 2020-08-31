Міжнародний фестиваль гончарів проходив у Тернополі під назвою “Не святі горшки ліплять”. Через карантин дійство влаштували в онлайн-режимі. Відтак майстри демонстрували свої вироби у відеоформаті.

У програмі фестивалю — лекції відомих гончарів, презентації та включення митців з різних країн світу, а також запланований випал велетенської вогняної скульптури в одному із парків Тернополя.

“Про кожного майстра відзнято відеоролик, у якому він розкриває тему своїх робіт і демонструє майстер-клас з виготовлення цікавих гончарних виробів. Спілкування з гостями проходить у прямих включеннях на сторінці фестивалю. Транслюємо ролики учасників у соціальній мережі “Фейсбук”. Приєднуйтеся до фестивалю, у нас багато неймовірних робіт”, – розповіла співорганізаторка фестивалю Уляна Джигринюк.

Фестиваль гончарів “Не святі горшки ліплять” організовують у Тернополі четвертий рік поспіль. Дійство збирає ремісників та художників з різних куточків України. Завдання — популяризувати традиційну культурну спадщину та відроджувати народні ремесла.

Софія Романська







