З початком війни в Україні життя докорінно змінилось: хтось мав залишити свій дім, хтось залишився його боронити, а хтось усвідомив, що вся Україна і є наш дім, тож треба відповідати на нові виклики сьогодення, щоб цей дім утримувати.

Чимало викликів взяло на себе Фермерське господарство «ГАДЗ».

Про це розповіла Національна галузева асоціація підприємств «Укрсадпром», що здійснює діяльність з садівництва, ягідництва та розсадництва.

– Завдяки нашим захисникам, які мужньо обороняють нашу країну, підприємство має змогу працювати і забезпечувати економіку нашої держави, сплачувати всі податки, забезпечувати робочими місцями та зарплатою працівників. Вже завершується збір ранніх сортів яблук «Ерлі Женева» та «Пірус», плоди яких мають жовто-зелене забарвлення з червоним рум’янцем, і кисло-солодкі на смак. Випущено нову лінію Органічної продукції, попит на яку постійно збільшується! Це: яблучні чипси органічні, яблучне пюре органічне, яблучний сік органічний, – повідомляє «Укрсадпром».

Окрім цього, відкрито новий канал збуту продукції у HoReCa, тож відтепер соки, пюре та чипси від ФГ «ГАДЗ» можна буде зустріти у кафе, ресторанах та кав’ярнях.

– Господарство стало лідером експорту яблука в країни Європи, Близького Сходу, Африки та Азії. Навіть під час війни продовжувався ескпорт продукції, незважаючи на обірвані логістичні шляхи. Використовували всі можливості для розширення експортних можливостей. Саме так, наприкінці липня фермерське господарство «ГАДЗ» взяло участь у найбільшій міжнародній виставці органічних продуктів «BIOFACH 2022» у м.Нюрнберг (Німеччина). Фермерське господарство «ГАДЗ» не буде зупинятися на досягнутому і продовжуватиме тенденцію розвитку компанії на шляху до успіху. Запрошуються до співпраці дистрибутори, готелі та ресторани! – зазначили в асоціації «Укрсадпром».