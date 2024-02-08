На Тернопільщині поліцейські припинили діяльність підземного цеху з підпільного виробництва цигарок.

Ділки встановили промислові верстати для виготовлення цигарок. Це давало можливість забезпечувати повний цикл виробництва — від подрібнення тютюну до підготовки готової продукції до збуту. У них вилучили понад 4,5 тонн тютюну та обладнання на 1,3 млн грн.

Знешкодили діяльність підпільного тютюнового цеху оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції.

За даними правоохоронців, організували нелегальний бізнес двоє мешканців Тернопільщини. Тютюн вони вирощування у Чортківському районі, а «цех» знаходився на території приватного будинку одного з фігурантів – в підвалі. Там ділки встановили промислові верстати для виготовлення цигарок. Це давало можливість забезпечувати повний цикл виробництва тютюнової продукції — від подрібнення тютюну до підготовки готової продукції до збуту.

До співпраці організатори «бізнесу» залучили ще кількох громадян, які здійснювали сушку та подрібнення тютюну за місцями власного проживання. Збували готову продукцію під виглядом відомих брендів гуртовими та роздрібними партіями через мережу Інтернет.

6 лютого оперативники та слідчі провели 11 обшуків за адресами проживання фігурантів, а також у гаражних та складських приміщеннях, де зберігалася продукція. Вилучили 7 промислових верстатів, 4,5 тонн тютюну, понад 1000 пачок цигарок без марок акцизного податку, квитанції від поштових перевізників, мобільні телефони та «чорнові» записи.

За попередніми підрахунками загальна вартість вилученого становить майже 1,3 млн грн. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та повідомлення підозр організаторам та усім учасникам підпільного бізнесу.

Кримінальне провадження за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу України:

-⁠ ⁠ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);

-⁠ ⁠ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Фігурантам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.