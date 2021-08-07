Ситуацію із захворюваністю на коронавірусну інфекцію обговорили на черговому засіданні міського оперативного штабу шостого серпня.

Виконуючий обов’язки директора ДУ «Тернопільський обласний центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Юрій Дементьєв повідомив, що за останні 10 днів у Тернополі лабораторно підтвердили 88 випадків захворювання. Серед захворілих було двоє медиків і четверо дітей. За віковими категоріями: до 17 років – 4 осіб, 18-29 років – 30 осіб ,30-49 років – 33 особи, 50-65 років – 14 осіб, старші 65 років – 7 осіб. Летальних випадків не було. За 5 серпня у Тернополі 13 випадків лабораторно підтверджених. Всього по ТМТГ – 15, з них 1 дитина і один медик.

Юрій Дементьєв також розповів чим небезпечний штам «Дельта», який вже циркулює в області.

– Він у тисячу разів агресивніший від класичних диких штамів і в декілька разів агресивніший від британського штаму, який циркулював до цього часу на території області, – зауважив Юрій Дементьєв. – Небезпека полягає в тому, що в багатьох випадках хворіють діти, підлітки і молоді люди. При дикому штамі і при британському ми не бачили картини захворюваності серед дітей, тому актуальним буде щеплення однозначно. Щеплення вчителів до початку навчального року, оскільки це передбачено останньою постановою Кабміну – не менше 80% має бути щеплено вчителів у колективі, тому що штам «Дельта» якраз небезпечний для молодих людей. По клінічній картині він відрізняється тим, що менше дає відсутність смаку і запаху, менше дає кашлю. В основному є нежить, температура і найнебезпечніше – це ризик виникнення тромбозів і некрозів через те що звертається кров.

Епідеміолог також зазначив, що підвищення захворюваності вони прогнозують на вересень-жовтень. За його словами є надія, що імунний прошарок, який вже сформувався за рахунок щеплень не дасть такої кількості захворілих, як минулого року, але штам «Дельта» агресивніший, тому треба бути насторожі і дотримуватися протиепідемічних вимог: носити маску у громадських місцях, дотримуватися дистанції і щепитися. Вакцинація не гарантує 100% захисту від захворювання, але гарантує легший перебіг хвороби.