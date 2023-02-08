Електроенергію на Тернопільщині сьогодні обіцяють не вимикати

В середу, 8 лютого, доведений НЕК «Укренерго» ліміт споживання для Тернопільської області дозволяє до кінця доби не застосовувати обмеження електроенергії.

Про це повідомили на сторінці ВАТ “Тернопільобленерго”.

Враховуючи значне зниження температури навколишнього середовища, енергетики просять споживачів користуватись лише тими електроприладами, в яких є нагальна потреба. Адже, одночасне використання енергоємних приладів призводить до перевантаження в електромережі, яке може спричинити додаткові обмеження електроенергії.