Сонячні панелі швейцарської фірми «Helion» монтують на одному із приміщень Чортківської центральної міської лікарні. Усього буде встановлено 56 нових панелей разом із інверторами, котрі сумарно вартують один мільйон гривень.

Швейцарські партнери надали їх для лікарні безкоштовно. Планується, що в рік сонячні батареї вироблятимуть понад 22 000 кіловат на годину.

– На покрівлі будівлі Чортківської комунальної стоматологічної поліклініки встановлюють більше 50-ти сонячних панелей, – повідомили у Чортківській міській раді. – Дах цієї будівлі має найкращі параметри для їхнього розміщення: кут нахилу скатної покрівлі становить 25 градусів та зорієнтований на південь. Дахова мережева сонячна електростанція потужністю 21 кВт буде підключена до внутрішньої енергетичної мережі Чортківської центральної міської лікарні. Наявна потужність обладнання гарантує, що уся вироблена електроенергія буде використовуватись для потреб будівель лікарні.

Як зазначають у Чортківській міській раді використання сонячних панелей зменшить витрати на електроенергію в умовах складної ситуації в країні, і відповідно – бюджетне навантаження на оплату енергоносіїв.

Фото із сайту Чортківської міської ради