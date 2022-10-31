Екзарх Вселенського Патріарха взяв участь у богослужінні в Тернополі: піднесені особливі молитви за перемогу України. ФОТО

30 жовтня в кафедральному храмі Різдва Христового Тернополя відбулася Божественна літургія, у якій разом з архієпископом Тернопільським і Бучацьким Тихоном молився Екзарх Вселенського Патріарха в Україні єпископ Команський Михаїл.

Архіпастирям за богослужінням співслужив протоієрей Віктор Мартиненко та духовенство кафедрального храму, повідомляє Тернопільсько-Бучацька єпархія Православної Церкви України.

Після євангельського читання владика Тихон звернувся до пастви з повчальним словом проповіді, розкривши зміст Євангельського читання та закликавши уподібнюватися у своєму житті Христу, щоб достойно називатися християнами.

За богослужінням були піднесені особливі молитви за перемогу України над агресором, воїнів-захисників Батьківщини та український народ.

По завершені Божественної літургії владика Михаїл звернувся з вітальним словом до владики Тихона, подякувавши за запрошення та подарувавши на молитовну згадку ікону Спасителя. В свою чергу архієпископ Тихон висловив слова подяки Екзарху Вселенського Патріарха за спільну молитву і теплі вітання та на згадку про відвідини Тернополя і спільне богослужіння подарував просфору і картину із зображенням найдавнішого храму міста.



