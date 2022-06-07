Дивують навіть НАТО: тернопільські артилеристи освоїли американські гаубиці і вправно луплять ворога. ФОТО

Навіть атеїсти на цій війні повірили в Бога. У бога війни – Українську артилерію!

Гаубиці американського Корпусу морської піхоти бачили багато воєн і показали свою ефективність. Але справжнє випробування для них – це бої високої інтенсивності, якими сьогодні охоплена наша країна.

На фотографіях – бойова робота батареї 155-мм гаубиць M777 звитяжної артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, яка в ці дні у складі угруповання Об’єднаних сил знищує ворожі цілі і надає потужну вогневу підтримку механізованим і мотопіхотним підрозділам на Бахмутському напрямку.

Українські артилеристи пройшли закордонні курси, швидко освоїли М777 і тепер дивують навіть натовських колег.

«У західних арміях в обслуговуванні і ремонті коштовної зброї звикли покладатися на спеціальні інженерні команди, а наші талановиті хлопці швидко усувають майже всі можливі несправності власними силами прямо на позиціях і продовжують вдень і вночі безупинно нищити ворога», – із гордістю говорить командир української батареї.

«Вогонь запеклих не пече»! Героїзм і військова майстерність наших артилеристів, помножені на партнерську допомогу озброєнням, з кожним днем наближають Перемогу над окупантом!

Джерело: Угруповання Об’єднаних сил