Напередодні Різдвяних свят мешканці Тернопільщини можуть відправити вітальні слова своїм рідних без конвертів. Поштівки дивовижним чином оживуть у смартфонах.

“Дивовижна поштівка” – новорічний проект, покликаний популяризувати творчість українських художників і дати можливість українцям привітати один одного персональною поштівкою. Для реалізації ідеї українські художники надали 12 своїх картин, присвячених новорічним та різдвяним традиціям. “Дуже гарна ідея, об’єднує нас всіх. Приємно вітати своїх друзів, рідних з Різдвом, поширювати радість від цього свята. Вдячні авторам цієї ідеї, а також її розробникам. Хочеться, щоб якомога більше людей долучилися до її втілення”, – каже тернополянка Роксолана Іванченко.

Проект “Дивовижна поштівка” працює у двох форматах – онлайн та офлайн.

Щоб надіслати поштівку діджитал-каналами через месенджери або соцмережі, потрібно зайти на сайт dyvo-poshtivka.com.ua, обрати варіант, вказати ім’я адресата, написати побажання та відправити. Також можна надіслати звичну друковану поштівку через Укрпошту з переліком 28 відділень, залучених до проєкту, можна ознайомитися на сайті Укрпошти.