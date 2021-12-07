Кілька днів тому соцмережах з’явилося відео про начебто ангелів, котрі летять до Почаївської лаври під час вечірнього богослужіння.

Відео зняв один із паломників. При цьому чоловік російскою емоційно коментує незвичне явище. Натомість на офіційних ресурсах лаври немає згадки про те,що там відбулося таке чудо, пише Kremenets.city.

Також православний священик ієрей Георгій Максимов спростовує “відео з янголами” над Почаївською лаврою, яке шириться мережею. Священник припускає, що це скупчення диму, який вітер доносить до дзвіниці. Відбиваючись від стін, дим розсіюється при світлі прожекторів. Він додає, що Божі чудеса дійсно трапляються і навіть явлення янголів, але у іншому вигляді.