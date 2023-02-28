Сьогодні в передобідню обідню пору в Тернополі знеструмили чимало об’єктів. Зокрема, без електрики залишився центр міста. На вулицях знову загули генератори.

Загалом тернополяни вже звикли до такого. Але ситуація виглядає дивною з огляду на те, що в Укренерго сьогодні не доводили лімітів для нашої області, пише видання 0352.ua.

“Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії незначний… Мережеві обмеження в інших регіонах (окрім Одеської, Сумської та Харківської областей – авт.) відсутні, ліміти до областей не доводилися”, – повідомляє Укренерго.

ВАТ “Тернопільобленерго” на своїх офіційних платформах інформування вимкнення струму за відсутності лімітів не коментує.