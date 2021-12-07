На зрубі дерева, де виявили зображення хреста, почав з’являтися лик Спасителя.

Про це повідомляють на сторінці парафії Святого отця Миколая у Бучачі.

“Після того, як з’явився нерукотвоний хрест із ликом Богородиці, парафіяни спостерігають ще одне диво: починає проявлятись лик Ісуса Христа з терновим вінцем на голові”, – повідомили у парафії.

Відтак, у середу, 8 грудня та у п’ятницю, 10 грудня з 12:00 до 14:00 церква святого Архистратига Михаїла буде відчинена, аби усі охочі могли поклонитися святині.

“Приходьте хто має бажання побачити та поклонитись нерукотворному Хресту Господньому”, – закликають у церкві.

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Нагадаємо, минулого місяця в Бучачі у стовбурі зрізаного дерева знайшли два зображення хреста. Про це повідомили у соцмережі Фейсбук.

“Знайдення нерукотворного образу Хреста Господнього на зрубі дерева. М. Бучач, церква святого архистратига Михаїла. Листопад 2021 рік”, – ідеться у дописі.

“Що воно може означати? Про те, що будуть якісь зміни для людства, щось до нас говорить Господь… Щоб людство не падало у відчай, щоб не розчаровувалося, дається цей хрест… Це знамя для нас християн має дуже велике значення!”, – зазначив з цього приводу настоятель місцевого храму.

Він додав, що знахідку після освячення будуть зберігати у церкві, аби люди могли “доторкатися до хреста і зцілюватися від важких недуг”.