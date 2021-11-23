В Бучачі освятили дерев’яне поліно, на якому виявили зображення хреста.
Зробили це у храмовий празник у церкві Святого Архистратига Михаїла.
Нагадаємо, нещодавно у стовбурі зрізаного дерева знайшли два зображення хреста.
“Знайдення нерукотворного образу Хреста Господнього на зрубі дерева. М. Бучач, церква святого архистратига Михаїла. Листопад 2021 рік”, – ідеться у дописі.
“Що воно може означати? Про те, що будуть якісь зміни для людства, щось до нас говорить Господь… Щоб людство не падало у відчай, щоб не розчаровувалося, дається цей хрест… Це знамя для нас християн має дуже велике значення!”, – зазначив з цього приводу настоятель місцевого храму.
Він додав, що знахідку після освячення будуть зберігати у церкві, аби люди могли “доторкатися до хреста і зцілюватися від важких недуг”.
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