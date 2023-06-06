Дитячий майданчик біля “моряка” буде як новенький

Цими днями працівники підрядної організації проводять ремонт дитячого майданчику у парку ім. Тараса Шевченка. Роботи на цьому об’єкті заплановано завершити до 15 червня.

Наразі тут проводять заміну пошкоджених елементів та конструкцій, після чого буде проведено благоустрій території. Такий ремонт дозволить покращати естетичний вигляд майданчика та продовжити термін його експлуатації.

“Просимо відвідувачів дитячого майданчика дбайливо ставитись до майна нашого міста та громади”, – звертаються у міській раді.