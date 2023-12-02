Двом товаришам з Тернопільщини, котрі загинули в один день і в одному місці, просять присвоїти звання Героїв України. ПЕТИЦІЯ

Двом юним бійцям із села Горигляди на Тернопільщині, котрі загинули на фронті, просять присвоїти звання Героїв України.

Відповідне звернення опубліковане на сторінці Коропецької селищної ради.

Звання Героя України посмертно просять присвоїти Ігорю Коропецькому і Вадиму Медведєву.

Петиція №22/211602-еп Про присвоєння звання «Герой України» посмертно КОРОПЕЦЬКОМУ Ігорю Івановичу за посиланням: https://petition.president.gov.ua/petition/211602…

Петиція №22/211250-еп Присвоєння Героя України МЕДВЕДЄВУ Вадиму Володимировичу за посиланням: https://petition.president.gov.ua/petition/211250…

Наголошуємо, що петиції потрібно не тільки переглянути, а авторизуватися і підписати!

Нагадаємо, старший солдат Вадим Медведєв і солдат Ігор Коропецький загинули наприкінці листопада поблизу Роботиного Запорізької області. Вадиму було лише 22 роки, Ігорю – 29.