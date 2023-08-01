Сьогодні, 1 серпня, на Тернопільщині зустрічають тіла двох загиблих Героїв – Івана Созанського та Олега Кміцикевича.

Колона із тілами загиблих бійців вирушить з Тернополя близько 10-ї години. Орієнтовно о 10:40 – 10:50 годині конвой дістанеться крайніх рубежів Бережанської громади – сіл Комарівка та Шибалин. Приблизно об 11-й на перетині вулиць Тернопільська та Хатки буде проведено короткий молебень. Після чого конвой з тілом Івана Созанського попрямує до села Куряни. Там орієнтовно о 12-й годині, на рідному подвір’ї бійця, розпочнеться прощання з сім’єю по завершенні процесія рушить до церкви та кладовища, де відбудеться прощальна панахида та військовий церемоніал.

У той же час конвой із тілом Олега Кміцкевича рушить до дому захисника по вулиці Хатки. Об 11-й годині розпочнеться парастас, а о 15-й – прощання з сім’єю та рідним домом. Після чого траурна процесія рушить вулицями Хатки, Тернопільська та Чорновола до церкви Св. Трійці де відбудеться панахида з військовим церемоніалом. Згодом похоронна процесія рушить на кладовище в село Рай. Біля Костелу усі охочі зможуть сісти в автобус.

Про це повідомив міський голова Бережан Ростислав Бортник.

“Шановні краяни, думаю кожен з нас в змозі, в той чи інший спосіб гідно віддати шану нашим землякам, нашим героям. Своєю присутністю ви можете створити прощальні коридори пошани, а також долучитись до похоронної процесії. Цим ви доведете, що їхня жертовність не марна.

Герої не вмирають!”, – зазначив керівник громади.