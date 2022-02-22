Двоє загиблих, майже два десятки поранених: бойовики продовжують гатити з артилерії і мінометів

За минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксували 84 обстріли з боку терористів. Двоє українських військових загинули, ще 18 постраждали.

Як повідомляє прес-центр ООС, бойовики вели вогонь із застосуванням 122 мм артилерії, 120 мм та 82 мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів та іншого озброєння.

Під обстріли окупантів потрапили українські позиції поблизу населених пунктів Талаківка, Харчовик, Водяне, Красногорівка, Мемрик, Станиця Луганська, Щастя, Лебединський, Чермалик та інші.

Внаслідок обстрілів загинули двоє військових, 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості та перебувають у лікувальних закладах. Ще шестеро бійців отримали бойові травмування.

З початку поточної доби бойовики обстріляли Щастя зі станкових автоматичних гранатометів та двічі Маріуполь із 122 мм артилерії та 120 мм мінометів.