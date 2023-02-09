Двоє учнів провалилися під лід на Тернопільщині: одного з них шукають на дні водойми

Нещасний випадок трапився у середу, 8 лютого, у місті Скалат Тернопільського району. На місцевому ставку під лід провалилися двоє хлопців. Один врятувався самостійно, пошуки іншого тривають.

Отримавши повідомлення близько 22 години, на місце події вирушили рятувальники та співробітники місцевого відділення поліції. За допомогою надувного човна та рятувального обладнання співробітники ДСНС провели поверхневе обстеження місця зникнення хлопця під водою, однак тіла не виявили.

Як встановили правоохоронці, на місцевій водоймі юнаків було троє. Один із них вирішив із цікавості пройтися по кризі і провалився під лід. Інший хлопець кинувся його рятувати та теж не втримався та впав у воду, проте йому вдалося самостійно вибратися на берег. Його доправили до лікарні.

Потерпілим, 17-18 років – учні місцевого профтехучилища. Пошуки тіла зниклого юнака тривають.

Відомості за даним фактом слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою нещасний випадок.

Аби уникнути трагедій, поліцейські нагадують жителям області правила безпечного поводження на воді.

Насамперед, не варто виходити на лід товщина і міцність якого вам невідомі; заборонено спускатися на лижах чи санках з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід – дорослим варто пояснити це своїм дітям; не можна виходити на лід у місцях злиття водойм, адже там, як правило, вода не замерзає; варто також відмовитися від зимової риболовлі на льоду.

Любителям екстремальних походів по замерзлих ставках та річках варто пам’ятати, що виходити на лід можна лише за умов стійкої морозної погоди; переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях; не виходити на лід великими групами; не відпускати на такі прогулянки неповнолітніх дітей та розповідати їм про небезпеку тонкої криги.