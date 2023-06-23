Два нещасних випадки за дві доби зареєстрували поліціянти Тернопільщини. Потерпілі обрізали дерева і не дотримувалися правил власної безпеки.

21 червня близько 16:00 надійшло повідомлення від жителя Монастириська про те, що у лісі виявив непритомне тіло чоловіка. На місце пригоди виїжджала бригада екстреної медичної допомоги та поліція. Проте врятувати життя потерпілого не вдалося. Він від отриманих травм помер. За попередніми даними, 50-річний чоловік самостійно намагався зрізати дерево, а воно в якийсь момент впало та травмувало потерпілого.

Про ще один летальний випадок 22 червня повідомив лікар екстреної медичної допомоги. У Тернополі пенсіонер заліз на дерево, аби обрізати гілки, та впав. Травми виявилися несумісними із життям і він помер ще до приїзду медиків.

Два факти слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.