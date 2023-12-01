На Кременеччині дві жінки, які розкрадали отриману з-за кордону гуманітарку отримали по 5 років тюрми з іспитовим терміном два роки.

Про це під час прес-конференції розповів прокурор Тернопільщини Андрій Миколайчук, передають Тернополяни.

У матеріалах справи вказано, що дві жінки отримували з-за кордону рідкісні та дороговартісні ліки, але не передавали їх ні військовим, ні переселенцям, натомість організували бізнес з продажу медпрепаратів.

“Актуальним є питання протидії нецільовому використанню благодійних внесків громадян недобросовісними волонтерами. З початку року здійснювалось досудове розслідування у 12 кримінальних провадження за ст. 201-2 КК України та 1 –за ст. 190 КК України, один обвинувальний акт скеровано до суду, – відзначив Андрій Миколайчук. – Так Кременецькою окружною прокуратурою керовано до суду обвинувальний акт за ч.3 ст. 190, ч. 3 ст. 309 КК України стосовно 2 осіб, які заволоділи гуманітарною допомогою на загальну суму 368 тис грн, та потім її реалізовували, а також отримали від громадян для подальшої передачі Шумській ОТГ і зберігали за місцем проживання лікарські засоби, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах”.

Вироком Кременецького районного суду цих 2 осіб засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки.