За проведений в компанії двох дівчат час, оренду готельного номера, випивку та проїзд на таксі 37-річний житель села Кушлин Кременецького району заплатив понад 1700 американських доларів та 250 євро, викрадених в онука своєї хрещеної.

Потерпілий спочатку сам намагався розшукати злодія, адже точно знав, що саме хрещеник бабусі поцупив з його гаманця 3250 американських доларів та 250 євро. Проте, не знайшовши, звернувся до поліції. На той час зловмисник уже тратив крадене в обласному центрі.

Зі слів потерпілого, того дня крадій прийшов начебто провідати його бабусю. Жінка прогнала нетверезого чоловіка, проте помітила, як той, виходячи, копирсався в кімнаті онука. Тоді й зникли гроші. Поліцейські, розшукавши крадія, вилучили частину краденого – півтори тисячі доларів. Решту лиходій прогуляв.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 ККУ.