Дві “незрозумілі цілі” летять на західну Україну: мешканців Тернопільщини просять негайно піти в укриття

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у суботу вранці повідомив про перетин території області двома невідомими повітряними об’єктами.

За інформацією Кіма, вони прямують у напрямку західних областей України.

“2 незрозумілі цілі залишають область на північному заході. Летять на західну (напрямок)”, – написав він у телеграм-каналі.

Водночас голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш закликав мешканців краю не ігнорувати небезпеку.

“Наполегливо прошу усіх негайно пройти в укриття! Подбайте про свою безпеку”, – написав він. Згодом додавши: “Ситуація в небі напружена. Не виходьте з укриттів до відбою повітряної тривоги!”.