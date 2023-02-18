Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у суботу вранці повідомив про перетин території області двома невідомими повітряними об’єктами.
За інформацією Кіма, вони прямують у напрямку західних областей України.
“2 незрозумілі цілі залишають область на північному заході. Летять на західну (напрямок)”, – написав він у телеграм-каналі.
Водночас голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш закликав мешканців краю не ігнорувати небезпеку.
“Наполегливо прошу усіх негайно пройти в укриття! Подбайте про свою безпеку”, – написав він. Згодом додавши: “Ситуація в небі напружена. Не виходьте з укриттів до відбою повітряної тривоги!”.