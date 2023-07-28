Створення ідеальної композиції в дизайні інтер’єру обов’язково доповнюється міжкімнатними дверима, до того ж з їх допомогою є можливість створити комфортні умови для пересування між різними приміщеннями. Модельний ряд просто величезний, тому мережа магазинів «Маркет Двері» пропонує двері міжкімнатні у великій кількості і в різному виконанні. Є близько 5000 моделей, що відрізняються кольором, виконанням, матеріалом та габаритними розмірами.

Перед покупцями завжди стоїть вибір, тому що є кілька способів відкривання, є суттєві відмінності у конструкції, а для виробництва використовується декілька видів матеріалів. Додатково спростити використання дверей та урізноманітнити асортимент дозволить фурнітура.

Механізм відкривання

За цією характеристикою двері діляться на кілька видів:

Орні. Кріплення на петлі, тому дверне полотно відкриватиметься від себе або на себе. Також є петлі, здатні відчиняти двері в обидві сторони; Розсувні. Рух полотна передбачає напрямок вздовж стіни із спеціальними напрямними; Двері-книжка. Дверне полотно складатиметься як гармошка чи книжка; Двері із роторним механізмом. Іноді їх називають поворотними дверима, тому що відкриватимуться поворотом у дверному отворі; Нестандартні. Будь-який інший формат виконання з унікальним механізмом відкриття.

Найчастіше вибирають класичні орні моделі, а також якщо місця недостатньо, тоді розсувні.

Матеріали

Підбираються на основі вимог щодо вологості та звукоізоляції. Виробники пропонують такі варіанти:

масив дерева (благородний, міцний та довговічний матеріал, що застосовується у виготовленні дорогих і навіть елітних дверей);

МДФ (відмінна альтернатива натуральному дереву, здійснюється облицювання дверей цим матеріалом, а як основа може застосовуватися картон та інші матеріали);

шпон (тонкі листи деревини, що клеяться поверх основи, зберігаючи структуру та відтінок натуральної деревини);

екошпон (доступна альтернатива звичайному шпону, що імітує натуральне дерево);

пластик (ідеальний варіант для ізоляції, що встановлюється на балконах або у виробничих приміщеннях).

Також використовується метал та скло, а найчастіше ці матеріали комбінуються між собою.

Пропозицій від «Маркет Двері» достатньо для вибору ідеальних дверей. У Києві та області є 8 магазинів, де є виставкові центри для ознайомлення з усіма модельними рядами. Завжди можна замовити індивідуальне виготовлення дверей під свої запити.