Дванадцятьом військовослужбовцям посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин Тернополя» за вагомий особистий вклад у становленні української державності та особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та заслуги перед містом. Ще одного військового нагородили Відзнакою Тернопільської міської ради.

Таке рішення прийняли на дев’ятнадцятій позачерговій сесії міської ради 14 жовтня.

– На сесіях ми приймаємо рішення про відзначення наших військових, – прокоментував міський голова Сергій Надал. – На жаль, з часу попередньої сесії загинуло 12 наших земляків, тому пропоную всім їм присвоїти звання «Почесний громадянин Тернополя». Також маємо звернення командира нашої військової частини з пропозицією відзначити зразкового військового, який є прикладом для наслідування. Тому пропоную нагородити Відзнакою Тернопільської міської ради молодшого лейтенанта Юрія Костюкевича.

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно присвоїли наступним військовослужбовцям: Олексій Карпюк, Віталій Стадник, Володимир Кобилецький, Олександр Слугоцький, Віталій Матичак, Едуард Тібекін, Андрій Барський, Сергій Гайдуцький, Ігор Конотопський, Максим Кюз, Павло Лисобей, Юрій Стефанишин.