Дванадцяті зимові змагання з мандрівництва «Снігохід 2023» відбулися на Тернопільщині.

Участь у них взяли представники Тернопільщини, Львівщини, Київщини, Дніпровщини, Вінничини, Івано-Франківщини, Волині, Чернівеччини, Хмельниччини, Харківщини, Донеччини, Кіровоградщини.

Усього було сформовано 54 команди,які були розділені на три категорії: А1 – юні любителі, А2 – дорослі любителі, Б – професіонали. Усі команди за вісім годин мали пройти якнайбільше контрольних пунктів та повернутися до фінішу. На запропонованому маршруті була можливість пройти технічні етапи: туристичний, перша допомога і стрільба.

– За перемогу точилася серйозна боротьба, оскільки між командами була мінімальна різниця балів та менший час проходження маршруту, – повідомляють на сторінці змагань у фесбуці. – У результаті перше місце серед професіоналів зайняла команда «Zelesta team», яка набрала 400 балів. Серед дорослих любителів найкращою стала команда «Крок» із 247 балами. Серед юних любителів перемога у команди «Сенбернари», яка набрала 185 балів. Дякуємо всім, хто приїхав на змагання та боровся за перемогу у своїй категорії.

Під час змагань також відбувся збір коштів для багаторічного учасника «Снігоходу» Тараса Давидюка та його батальйону. Усього зібрали 4369 гривень.

Організували захід «Пласт – український скаутинг», «Молодіжний націоналістичний конгрес» та управління молоді, спорту та іміджевих проектів ТОВА.

Фото зі сторінки змагань у фейсбуці