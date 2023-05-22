У Тернополі в підвалі будинку виявили тіла двох кішок – дорослої самки і кошеняти. Ймовірно, тваринок вбили.

Про жахливий випадок розповіла зоозахисниця Людмила Чеховська.

Тіла кішок знайшли у підвалі будинку по вул. 15 квітня, 35. Про це зоозахисників повідомили місцеві мешканці, котрі також оприлюднили інформацію у соцмережах. Активісти викликали поліцію та написали заяву. Слідчо-оперативна група здійснила огляд місця імовірного вбивства, склала протокол та вилучила тіла тварин для передачі на експертизу.

“Дякуємо працівникам Поліція Тернопільської області за оперативність, ми у UAnimals чекаємо на внесення відомостей про кримінальне правопорушееня в ЄРДР та початок досудового розслідування для виявлення осіб причетних до імовірного жорстокого вбивства тварин та притягнення їх до відповідальності! Разом з громадськістю та місцевими зоозахисними організаціями та спільнотами 4лапі друзі ГО “Ноїв Ковчег” Тернопіль Faithful Friends – Вірні Друзі Animagus – слідкуватимемо за ходом справи”, – зазначила Людмила Чеховська. Вона також закликала не ігнорувати випадки вбивств та знущання над тваринами.

“Друзі, якщо вам відома будь-яка інформація щодо даного випадку жорстокості – просимо звертатись до нас чи одразу до поліції.

Будь ласка, не ігноруйте факти знущання над тваринами, тому що в такому разі даєте свою мовчазну згоду на це. В разі виявлення протиправних дій – фіксуйте на відео, по можливості зупиняйте злочин та обов’язково звертайтесь до Національна поліція України за номером 102, до зоозахисних організацій і робіть розголос!

Байдужість вбиває, а непокаране зло множиться!

Знущання над тваринами тісно переплетене із жорстокістю до людей.

Не лише наші захисники і захисниці, а й кожен з нас, зобов’язаний боротись із агресорами, котрі несуть у цей світ руйнацію, жорстокість і вбивство.

Маємо боротись за гуманну, європейську Україну!”, – наголошує тернополянка.