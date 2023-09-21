Два роки тюрми присудили тернополянину, котрий за дві тисячі доларів обіцяв “відмазати” знайомого від мобілізації

До двох років позбавлення волі засуджено тернополянина за вплив на прийняття рішення про непридатність до військової служби.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

“За публічного обвинувачення прокурора Тернопільської окружної прокуратури вироком Тернопільського міськрайонного суду до 2 років позбавлення волі засуджено тернополянина, який отримав 1000 доларів США неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України)”, – ідеться у повідомленні відомства.

Прокурор довів у суді, що житель обласного центру одержав від знайомого вищевказану суму, щоб вплинути на рішення службовців одного з районних військкоматів для отримання особою військово-облікового документа із відміткою про непридатність до проходження служби у Збройних Силах України.

Вирок суду ще не набрав законної сили.