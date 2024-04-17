Уже два роки військовий з Тернополя Дмитро Линва бореться із важкою хворобою.

Навесні 2022 року у нього діагностували дифузну гліому Gr 4, яка є однією із найагресивніших видів онкології.

У серпні минулого року у місцевих ЗМІ та соцмережах рідні Дмитра оголосили збір коштів, аби врятувати чоловіку життя. Наразі кожних три тижні він приймає ліки «Авастин». Ціна за одну крапельницю – 110 тисяч гривень. Попередній збір допоміг родині Дмитра Линви зібрати чималу суму коштів, якої вистачило на понад пів року лікування. На жаль, гроші закінчилися, а потреба у дороговартісному препараті не зникла.

– Ми дуже дякуємо усім, хто долучився до попереднього збору фінансово та інформаційно. Навіть не сподівалися, що стільки людей відгукнуться. Завдяки вашій допомозі ми зібрали кошти, за які Дмитро мав можливість пів року лікуватися препаратом «Авастин». На фоні прийому цих ліків з’явилася позитивна динаміка. Звісно, хвороба нікуди не поділася, але зменшився набряк, який утворився в головному мозку після променевої терапії, а також пухлина змогла зупинитися в своєму рості, – розповіла дружина Дмитра Діана Линва.Поки лікарі не беруться за оперативне втручання. Кажуть, що наразі найкраще рішення для Дмитра – хіміотерапія.

«Авастин» зміг призупинити розвиток недуги, а тому онкологи одноголосно рекомендують продовжити приймати цей препарат. На жаль, у рідних та друзів Дмитра закінчилися кошти, тому вони просить небайдужих про допомогу.– Ще донедавна «Авастин» входив до переліку препаратів, ціна на які регулювалася державою. Тепер він вийшов з цього переліку. Якщо раніше одна крапельниця коштувала 90 тисяч гривень, то зараз її ціна – 110 тисяч гривень за те саме дозування. На жаль, кошти уже закінчуються. Ми дуже хочемо, аби Дмитро жив звичним життям, займався своїми справами, ходив на роботу та радів кожному дню, а для цього йому потрібно продовжити хіміотерапію, – зазначила Діана Линва.

Реквізити для допомоги Дмитру

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