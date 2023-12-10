Тридцять четверта сесія Тернопільської міської ради відбудеться 15 грудня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал. Як і попередні, це засідання пройде у режимі відеоконференції, а розпочнеться воно о 10.00.

В орієнтовному порядку денному є більше двадцяти фінансово-господарських питань, які запропонують розглянути депутатам. Як правило, в останній сесії в році вносять зміни до різних галузевих програм та затверджують нові. Тернопільські депутати практикують пакетне голосування, коли одразу голосують за всі однотипні проекти. Тому в орієнтовному порядку вказано тільки питання «Про внесення змін до галузевих Програм» та «Про затвердження галузевих Програм». На сайті міськради у розділі «Проекти рішень сесії» можна дізнатися до яких програм будуть вносити зміни, і які прийматимуть нові. Зокрема, планують внести зміни до програм: економічного та соціального розвитку; «Доступне житло»; «Здоров’я громади»; «Турбота»; розвитку житлово-комунального господарства; підтримки книговидання місцевих авторів та забезпечення святкових і офіційних заходів; забезпечення пожежної і техногенної безпеки; розвитку малого і середнього підприємництва; виконання рішень суду про стягнення коштів на 2024-2025 роки. Нові програми, які прийматимуть на рік, два або три будуть наступні: розвитку електрозарядної інфраструктури; «Молодь»; підтримки сім’ї, оздоровлення дітей, запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі; розвитку пластового руху; підтримки ветеранів та членів їх сімей на створення (розвиток) власного бізнесу; «Обороноздатність»; розвитку пасажирського транспорту; розвитку освіти; розвитку культури і мистецтв.

Депутатам також запропонують внести зміни до порядку оренди майна комунальної власності, до Методики розрахунку плати за оренду комунального майна та у рішення «Про взаємовідносини з територіальними громадами (іншими органами місцевого самоврядування) у сфері надання послуг». Зміни і доповнення внесуть також до рішення «Про іменні стипендії Тернопільської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Тернополя».

Розглянуть на пленарному засіданні і одні з найважливіших питань: внесення змін до бюджету громади на 2023 рік та прийняття бюджету на 2024 рік.

Окрім цього, на сесії планують затвердити графіки звітів перед громадою за 2023 рік діяльності депутатів Тернопільської міської ради та Концепцію зі створення безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю та інших категорій маломобільних груп населення на території Тернопільської міської територіальної громади «Тернопіль – місто без бар’єрів» та плану дій її реалізації на 2024-2026 роки.