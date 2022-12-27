“Дуже вдалий політ”: співачка Jerry Heil дала інтерв’ю з тернопільської лікарні і розповіла про травми. ВІДЕО

На останньому концерті співачки Jerry Heil, що відбувся у Тернополі, виконавиця отримала серйозну травму внаслідок падіння в оркестрову яму.

Зараз вона перебуває під наглядом тернопільських лікарів, пише “Файне місто”.

“Я не знаю, що трапилось тоді на концерті. Я бачила там підлогу, але, можливо, десь світло так переломилося і я впевнено стала, провалившись в оркестрову яму. Дута куртка спрацювала, як парашут – я впала з триметрової висоти і у мене практично немає синців. Я зламала одне ребро, отримала струс головного мозку і трошечки мені важко ходити зараз. Та з кожним днем мені стає краще”, – сказала Яна.

Через травму, співачка змушена була відмінити концерт в Івано-Франківську. На даний момент, дівчина перебуває в тернопільській лікарні. Як повідомляють лікарі, реабілітація буде довготривалою.

Відео-інтерв’ю співачки з лікарні Тернополя для Сніданку з 1+1: