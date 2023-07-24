За минулі вихідні патрульні виявили 5 водіїв, які керували транспортними засобами, ймовірно, в стані сп’яніння.

Один із випадків стався на проспекті Степана Бандери. Охоронці порядку зупинили автомобіль Kia, який перебував на вулиці в період дії комендантської години.

Під час спілкування з водійкою поліцейські виявили в неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка погодилася пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотесту Драгер на місці зупинки транспортного засобу. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2,42 проміле в крові громадянки.

Патрульні склали на водійку протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили її від керування транспортним засобом.