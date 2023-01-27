Начальник поліції Тернопільщини Олександр Богомол розповів про боротьбу з продажем та виготовленням наркотичних речовин на теренах краю.

“Я скажу декілька цифр сухих – плюс 30 відсотків на сьогодні це 736 збутів нами задокументовано у 2022 році, плюс 49 відсотків від попереднього звіту, це 204 факти зберігання, мінус 5 відсотків посіви – 53 випадки посівів наркотичних рослин, – відзначив Олександр Богомол, начальник ГУ НП у Тернопільській області. – Велика кількість збутів, яка збільшилася, декілька збутів більше ми задокументували на території області якраз було пов’язано з великим переселенням, яке почалося в кінці лютого і було декілька місяців тут. Був період про що ми говорили, коли закладчики бігали біля аеропорту, а аеропорт охоронявся військовими і нацгвардією і десятками їх там виловлювали. Або ж наркозалежні особи, які там бігали і шукали ці закладки. Всі думали, що це диверсанти, а це виявилося набагато банальніше. Це проблема, проблема не тільки Тернопільської області, але й світу, проблема, яка починається зі споживача”.

Як наголосив головний правоохоронець краю, проблема розповсюдження наркотиків комплексна, і вирішувати її треба усім, пишуть Тернополяни.

“Треба починати зі споживача, якщо не буде попиту, то не буде і пропозиції, – зауважив Олександр Богомол. – Наша дуже серйозна біда, що ми втрачаємо контроль над дітьми, над близькими, над рідними, коли вони починають споживати. Якщо не буде споживача, то не буде закладчика, не буде далі. Комплексна проблема, яку треба вирішувати комплексно, як медицина, так і освіта, так і профілактика і так далі. Нам зараз треба боротися за здоров’я нашої нації, займати наших людей. А в нас що, проблема, ковід, онлайн-навчання, спілкування немає між дітьми, ВНЗ онлайн-навчання, діти починають скучати, виходять на вулиці і починається – давай повеселимося і так далі”.

У поліції розповіли, що стараються боротися з цими Телеграм-каналами, які пропонують наркотичні речовини, але як тільки закривають один канал, то відразу відкривають інший.

“5 років назад у Тернопільській області була задокументована перша банда наркотиків через Телеграм-канал, але увага ми її документували 8 місяців, – розповів правоохоронець. – Це була перша, ми вчилися, тренувалися, але в них настільки високі прибутки, що вони втягують на їхні посади багато людей. Треба боротися, щоб менше було споживачів, зараз це синтетичні наркотики, за три місяці мозок стає губкою, людина – залежною”.

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