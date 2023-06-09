У п’ятницю, 9 червня, в Головному управлінні Нацполіції області відбувся брифінг начальника поліції області Олександра Богомола.

Генерал поліції третього рангу розповів представникам ЗМІ про роботу поліції краю щодо розкриття злочинів, а також поінформував про кадрові зміни, які відбудуться.

За словами Олександра Богомола, поліцейські продовжують працювати у посиленому режимі в умовах воєнного стану. Завдяки вжитим превентивним заходам правоохоронцям вдалося зберегти контроль над криміногенною ситуацією в області. З початку року розкрито всі чотири вбивства, вісім тяжких тілесних ушкоджень. Розкрили поліціянти 50%, майнових злочинів, але не так ефективно вдалося розслідувати шахрайства. Лише у 20 відсотках встановлено особи зловмисників. Поліцейські щоденно проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо запобігання різним видам шахрайств.

Олександр Богомол поінформував, що невдовзі поліцію Тернопільщини очікують кадрові зміни. Генералу поліції запропонували посаду радника Голови Нацполіції. Він написав рапорт та очікує на його погодження.