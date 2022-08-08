Факт шахрайства, пов’язаний з продажем будинку, задокументували співробітники Тернопільського райуправління поліції. Потерпіла перерахувала телефонному незнайомцю, який пообіцяв допомогти оформити документи, понад 24 тисячі гривень.

Як встановили поліцейські, жителька Тернополя на одному із сайтів розмістила оголошення про продаж будинку в одному із сіл області. Через деякий час до неї зателефонував незнайомець, який представився сільським головою і повідомив, що має покупця на її житло. Дав їй номер телефону, за яким вона зателефонувала. Чоловік запевнив, що хоче придбати будинок та обговорив деталі оборудки. Відтак до потерпілої знову зателефонував нібито голова села і сказав, що може допомогти швидко оформити документи для продажу будинку. Під час розмови він попросив оплатити послуги наперед. Сума – понад 24 000 гривень. Після того, як жінка через термінал перерахувала гроші, обидва шахраї вимкнули свої телефони.

Поліцейські звертаються до громадян не довіряти телефонним незнайомцям, а тим паче, коли мова йде про гроші. Не перераховуйте кошти наперед невідомим вам людям. Зустрічайтеся з покупцями особисто та обговорюйте усі деталі на місці.